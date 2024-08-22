Ключевое в войне - кто кого больше уничтожит, поэтому Силы обороны Украины медленно обескровливают и стачивают российскую армию на Донбассе.

Курская операция - это самый мощный ход Украины за крайние полтора года войны. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в интервью на Radio NV.

Дикий считает ошибочным, что тыловое общество позволяет себе обсуждать, какие операции Силам обороны Украины стоит проводить, а какие нет, и в частности, когда в контексте Курской операции говорят о приоритетности содержания обороны у Покровска.

По этому вопросу также время от времени звучат даже отдельные голоса бойцов, мол, вместо того, чтобы ходить на Курск, лучше держать оборону в Покровске. "К бойцам вопросов или претензий нет. Представьте себе уставшего вымученного человека, который месяцами держит очень тяжелую оборону условно под Покровском, Донецком, Часовым Яром... Человек месяцами сидит в окопах, в очень тяжелых условиях. Человека выбивают оттуда постоянно авиабомбами. Человек теряет там своих товарищей и он видит одно - что ему не хватает подкреплений, что кто-то бы его должен был усилить или заменить, а они где-то на Курщине", - сказал Дикий.

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При этом, как отмечает он, нигде в мире войной не командуют из окопов.

"Войнами командуют Генеральные штабы. Именно поэтому войнами командует Ставка Верховного главнокомандующего из глубокого тыла. И это именно так должно быть, потому что когда ты непосредственно в окопе, ты - во-первых, очень истощен и нервный, и во-вторых, ты не видишь дальше своего окопа. А как раз тяжелая, иногда страшная миссия тех, кто не в окопе, а тех, кто командует. На самом деле морально им тяжелее", - отметил Дикий.

В частности, он пояснил, что именно командование, имея ограниченный ресурс, определяет, какие резервы направить на Курщину, а какие на Покровск, и кому отказать в снарядах, а кому нет.

"Это на самом деле страшно, потому что ты решаешь судьбы людей... Это морально очень трудно, но в этом функция командования, как раз определять, где в данный момент важнее. И здесь стоит вспомнить, что мы воюем не за город Покровск, Часов Яр, Торецк... Отдельные бои могут быть за все что угодно. А война не за это. Война - не за какой-то один отдельно город Украины. Война за то, чтобы мы победили РФ, и чтобы Украина, как государство, вообще в этой войне выжила, победила, освободила все города", - подчеркнул Дикий.

"Все должно оцениваться не через то, сколько метров территории мы сдали за сегодня, или сколько метров российской территории мы за сегодня захватили... И то и другое должно оцениваться исключительно в одной перспективе: насколько это приближает или не приближает нашу общую победу. И в этом смысле Курская операция... это самый мощный наш ход в войне за последние полтора года", - отметил Дикий.

Кроме того, он напомнил, что после отхода из Бахмута и Авдеевки россияне понесли огромные потери.

"В этой войне ключевое - кто кого больше убьет врагов. И все это время мы их убиваем гораздо больше, чем теряем наших защитников. В этой войне важно, кто кого истощит. У кого первого закончатся и материальные и человеческие ресурсы. И пока тренд в нашу пользу. Как раз благодаря тому, что соотношение потерь по людям и технике держится для нас очень выгодно", - подчеркнул Дикий.

По его словам, Силы обороны Украины обескровливают и стачивают российскую армию, медленно отступая метр за метром на Донбассе.

Ситуация в Курской области

По данным издания Bloomberg, президент Владимир Зеленский сказал, что вся операция под Курском была бы ненужной, если бы союзники сняли ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по основным преимуществам России в огневой мощи там, где они расположены, далеко за линией фронта.

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