Обнародовано видео уничтожения логистических сообщений в России украинскими летчиками.

Появилось видеоподтверждение уничтожения двух мостов в Курской области Российской Федерации.

Соответствующее видео обнародовал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. "Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с побратимами из других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", - отметил Олещук.

Он пояснил, что на обнародованном видео запечатлен результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа.

Ситуация в Курской области

Ранее Силы специальных операций ВСУ показали, как бойцы уничтожают инженерную технику, мосты и переправы в Курской области.

Издание The Wall Street Journal писало, что удары ВСУ по трем мостам через реку Сейм в Курской области дают основания предполагать, что Киев планирует удерживать эту территорию в долгосрочной перспективе.

Украинские защитники заявили, что продвигаются к окружению примерно 3 тыс. российских военных, которые прижаты к реке Сейм в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: