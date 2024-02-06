После тщательного планирования и подготовки, группа 73-го морского центра ССО начала выполнение задачи по уничтожению вражеских объектов.

В Черном море возле временно оккупированного Крыма взорван российский объект, который увеличивал радиус действия разведывательных иранских дронов "Мохаджер-6" для дальнейшей корректировки нанесения ударов дронами-камикадзе типа Shahed по украинским позициям. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Telegram.

В частности, операторы 73-го морского центра УСН провели сверхсложную и эффективную операцию "Цитадель" в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника.

"По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". А именно – установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

В этой связи, после тщательного планирования и подготовки, группа 73-го морского центра ССО начала выполнение задачи по уничтожению вражеских объектов.

Так, спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ.

"Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки, объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной", - говорится в сообщении.

Как следствие, удачно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.

Уничтожение российского флота - детали

Военно-морские силы Украины 1 февраля подтвердили факт удара по российскому катеру "Ивановец" в Черном море в водах Крыма (неподалеку от озера Донузлав). На судне оккупантов на момент удара находилось 40 моряков. Атаку украинские ВМС реализовали ночью, применив дроны отечественного производства MAGURA V5.

В то же время, Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения. В частности, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

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