Перемирие на Донбассе: Резников заявил, что Кремль не хочет выполнять договоренности

Вице-премьер подчеркивает, что Россия делает вид, что якобы не имеет отношения к конфликту на Донбассе, потому что хочет добиться отмены международных санкций.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечает, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о невозможности Россией гарантировать режим прекращения огня на Донбассе свидетельствует о нежелании Кремля выполнять достигнутые договоренности относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии о безопасности и политических вызовах минского мирного процесса и нормандского формата.

В частности, его попросили прокомментировать заявление Пескова о том, что Россия не может гарантировать режим прекращения огня на Донбассе.

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“Люди, которые ведут переговоры в Трехсторонней контактной группе – это одни люди, а люди, которые пишут официальные заявления или их комментируют – это другие люди. И даже если это выходит за подписью одного и того же человека – все равно авторы разные. И я бы хотел обратить внимание уважаемой аудитории, что высказывания господина, на которого вы ссылаетесь, они адресованы в первую очередь не Украине. Они прежде всего адресованы обществу в Российской Федерации, непосредственно внутри”, - сказал Резников.

Также вице-премьер добавил, что эти заявления Пескова адресованы народам стран Евросоюза и других стран. “Потому что они пытаются убедить, что санкции нужно с них снимать, потому что они якобы не являются участниками этого международного военного вооруженного конфликта. Поэтому этот господин говорит, что они не могут нести ответственность за соблюдения режима тишины и за это перемирие. Я хотел бы уточнить, они не не могут, а они не хотят этого делать именно для того, чтобы не демонстрировать, что они на самом деле имеют прямое отношение к этой гибридной войны”, - сказал Резников.

Также, по его словам, все военные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины, являются составляющей первого и второго армейских корпусов военных формирований РФ, и командование там осуществляют российские офицеры.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

27 июля в Кремле заявили, что не могут гарантировать режим прекращения огня на Донбассе. «Любые гарантии со стороны России - в данном случае не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участников конфликта на юго-востоке Украины», - сказал Песков.

Также он отметил, что в Кремле не будут комментировать документы Офиса президента Украины, где говорится о международном конфликте, а не внутреннем, как утверждает Москва. «Как мы можем комментировать внутренние документы Офиса президента Украины. Одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно завизированы или подписаны. Я призываю исходить из тех формулировок, которые есть в Минском комплексе мер», - сказал Песков.

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