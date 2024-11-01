Главная задача для Украины сейчас - стабилизировать фронт, считает военный.

Сейчас России нет смысла садиться за стол переговоров с Украиной, считает Максим Жорин - майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады

В интервью YouTube-каналу "Розмова" военнослужащий сказал, что российские захватнические войска, хоть и с большими потерями, но имеют продвижение на фронте. По его словам, сейчас украинские силы не выдерживают натиска, который создают оккупанты:

"Причем, глядя на врага, можно понять, что его экономика, планы и отношение к боевым подразделениям - все говорит о том, что он не собирается останавливаться. Есть единственная причина, по которой он может сесть за стол переговоров. Это услышать от нас, что мы складываем оружие и капитулируем".

Он добавил, что надеяться на Запад в этом случае нет смысла. Жорин говорит, что партнеры и раньше поддерживали переговоры, однако давить на Россию пока не спешат.

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"Чем мы будем их пугать? Новыми санкциями? Или как? Я на сегодняшний день не вижу. Я понимаю, что Запад коллективный при своем желании и при отсутствии этих страхов, которые они сегодня испытывают - мог бы повлиять на нашего врага. Однако, он этого не делает", - добавил Жорин.

По словам военного, до начала переговоров Украине нужно получить сильную позицию. И для этого, для начала, нужно стабилизировать ситуацию на поле боя.

"Это исключительно комбинированная история. Я не верю, что мы сегодня можем исключительно военным путем сделать "кий-я" и побежать к границам. Ну невозможно, надо быть реалистами. Как бы нам этого не хотелось. Как бы я не хотел в кратчайшие сроки вернуть эти территории. Но с теми силами, что у нас сейчас есть - нам надо хотя бы удержаться на тех позициях, на которых мы стоим. Нам надо стабилизироваться, упереться ногами и выстоять. Для начала остановить врага. А не мечтать о том, как будем бежать вперед, откатываясь назад", - пояснил Жорин.

Российско-украинская война: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось продвинуться в Донецкой области. В частности эксперты отмечают продвижение врага в районе Максимильяновки, которая находится под Курахово.

Тем временем в Генштабе сообщили, что россияне установили рекорд по количеству "шахедов", запущенных в течение одного месяца. Так, с начала года захватчики запустили по Украине почти 7 тысяч "шахедов", из которых только за октябрь 2023 единицы.

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