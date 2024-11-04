Пехотинцы вынуждены самостоятельно обустраивать себе оборонительные позиции в перерывах между обстрелами и отражением вражеских штурмов.

Украинские бойцы вынуждены вести борьбу в условиях отсутствия должным образом оборудованных фортификаций, что особенно трудно делать зимой. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Он отметил, что для пехотинца воевать зимой - "это самый большой ужас": кроме чрезвычайно высокой динамики самих боев дополнительной проблемой становятся погодные условия, которые "надо как-то пережить".

"В эту зиму мы входим не в лучшем положении. Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро - и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не вспоминать", - возмущается ветеран.

Видео дня

Проблема фортификаций в Украине

Как писал УНИАН, проблему отсутствия, недостаточности или ненадлежащего качества инженерных фортификаций в Украине поднимали уже неоднократно. В конце октября Максим Жорин призвал немедленно начать обустройство фортификаций на Харьковщине и Днепропетровщине, куда могут прорваться россияне.

Реагируя на его заявление, днепропетровские чиновники заверили, что фортификации уже строятся без широкой огласки. Также сообщалось, что Украина готовит оборонительные укрепления и на Запорожье.

Вас также могут заинтересовать новости: