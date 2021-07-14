Школьный учитель по физкультуре из Херсонской области Александр вместе со своим учеником, по фамилии Копейка пошли вместе в армию и защищают сейчас Украину на передовой.
Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
Александр на псевдо "Физрук" в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода служит уже два года.
"Проработав в школе 24 года, воспитав не одного воина среди учеников, понял, что порох в пороховнице еще есть. Из нашего села и соседних населенных пунктов ушли служить очень много мужчин, большинство - молодежь, поэтому спокойно продолжать учительствовать уже не смог. К тому же я должен быть примером для местных мальчишек!"- делится Александр.
Война на востоке Украины для "Физрука" продолжается уже вторую ротацию. Говорит, что несмотря на объявленный режим прекращения огня, обстрелов и вражеских провокаций хватает.
Ученик "Физрука" Саша Копейка из-за своей фамилии сразу получил от собратьев позывной "Жигуль".
"Услышал свист, а потом крик "Физрука": "В укрытие!". Сразу "нырнул" в яму, успел заскочить. В тот день по нам работали минометы 120-го калибра и СПГ. Хорошо, что ротации предшествовала тщательная подготовка на полигонах, за несколько месяцев мы до автоматизма отработали и наступление и оборону", - рассказывает про свое первое боевое крещение Саша.
"Физрук" говорит, именно такие, как Саша, и стали главной причиной резкой смены профессии в довольно почтенном возрасте. А сам Саша вспоминает, как учитель ему "двойки ставил и с уроков выгонял, а теперь служим на одной позиции".
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