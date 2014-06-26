Союз "ЛНР" и "ДНР" возглавил объявленный в розыск Олег Царев

Как сообщает сайт самопровозглашенной "ЛНР", об этом сообщил Царев на пресс-конференции в Луганске.

По словам народного депутата, он и еще 5 руководителей "ЛНР" и "ДНР" создали Союз народных республик и вошли во временный совет данного органа.

«Совет Союза народных республик (Болтов, Карякин, Царев, Губарев, Пушилин и Бородай) разработал проект Конституции. Здесь 20 статей. Необходимо создать Парламент Союза народных республик. Он формируется так: треть из представителей обеих республик, остальная часть из депутатов местных советов, трудовых коллективов предприятий, учреждений и других организаций. Парламент состоит из 60 депутатов: 30 депутатов - от Донецкого парламента и 30 - от Луганского», - отметил Царев.

Он добавил, что Союз будет расширяться.

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«Нам очень нравится название Новороссия, но оно слишком большое для двух республик. Когда к нам присоединятся другие регионы юго-востка, то Союз народных республик, возможно, вернется к этому названию», - сказал народный депутат.

Царев также не исключает возможности мирных переговоров с киевской властью.

"Ни на какие компромиссы с киевской властью мы не шли, и переговоры ни к чему особенному не привели. Перемирие не соблюдается, но мы надеемся, что удастся выйти на переговоры, чтобы срок перемирия был продлен. Но исключительно на условиях, которые хочет народ "ЛНР" и "ДНР", чтобы наши интересы нигде не пострадали», - отметил руководитель "СНР".

Царев также сообщил, что сейчас сложное финансовое положение и в "ЛНР", и в "ДНР", потому нужно создавать Нацбанк.

«Казначейство не работает, поэтому нужно создавать Национальный банк и брать управление на себя. Нацбанк лучше делать совместный для двух республик. В бюджете Украины скоро денег не будет вообще. Не будут платиться в первую очередь деньги в "ДНР" и "ЛНР" из Киева. Поэтому мы торопимся с созданием Нацбанка, чтобы все деньги оставались у нас. Мы запустим все бюджетоообразующие предприятия, и их налогов хватит для пенсий и соцвыплат. А коммунальные услуги остаются здесь», - отметил нардеп.

Он добавил, что в первую очередь, Союз будет решать вопросы экономики, таможенные задачи, налоговые, единой оборонной промышленности.