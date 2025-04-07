Украине придется воевать еще три-четыре года, утверждает Свитан.

Остановка войны в Украине на нынешней линии боевого соприкосновения означает капитуляцию Украины. При этом, по словам военного эксперта Романа Свитана, на фронте десятки тысяч жителей оккупированного Крыма и востока Украины воюют за украинскую землю и хотят вернуться домой.

Об этом Свитан заявил в эфире Фабрики новостей. В частности, он прокомментировал то, что президент США Дональд Трамп обещал остановить войну в Украине за 24 часа, но ему это не удалось, и теперь часть украинцев думают "нам конец".

Как отметил эксперт, когда Трамп говорил, что завершит войну за 24 часа, то ни разу не сказал, что это означает победу Украины - американский лидер имел в виду остановку боевых действий. Однако, подчеркнул Свитан, остановка боевых действий на нынешней линии соприкосновения - капитуляция Украины.

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"Это означает, что мы капитулируем, отдадим 20% своей территории, отдадим миллионы украинцев, которые сейчас на оккупированной территории. Это называется "забываем навсегда об этой территории". Плюс россияне на этом не успокоятся. Если бы произошло то, что Трамп обещал "за 24 часа", то у россиян появилась бы оперативная пауза, за которую они бы подтянули силы и средства и двинулись бы дальше к границам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. То есть под удары попали бы Запорожье и Херсон - они это все вписали в свою Конституцию", - заявил Свитан.

Он пояснил, что Россия, если ее не остановить, продолжит попытки захвата востока Украины, Херсонщины и Запорожья. Иначе, по словам Свитана, россияне "работать не могут". Единственное, что они могут сделать, - это где-то остановиться на какое-то время, и то только "когда им выгодно".

"У Трампа ничего не получилось с этой остановкой. Оно и не могло получиться априори... На это есть объективные причины, которые не дадут остановить боевые действия, допустим, на ширине 1,5 тысячи километров. Это невозможно. С одной и с другой стороны минимум по полмиллиона военнослужащих. Вы их никогда не разведете. Тем более, что часть этих военнослужащих с нашей стороны - десятки тысяч, а то и больше, - это дончане, луганчане, крымчане, которые возвращаются на свою землю. Как вы их остановите? Трамп их остановит? Ну это из области фантастики!" - подчеркнул эксперт.

Он считает, что нет такой силы, которая остановила бы военнослужащих, которые уже 11-й год бьются за свою землю.

"Куда их отвлечь? На Аляску отвезете или в Нью-Йорк?! Вот соберите сейчас десятки тысяч дончан, которые воюют за украинский Донецк, и куда вы их денет? А у них "на руках" оружие, танки, самолеты и тому подобное. Ну, это из области фантастики. Если чему-то и конец, то это идеям Трампа остановить войну за 24 часа", - утверждает Свитан.

Как отметил военный эксперт, Украине придется воевать еще три-четыре года. При этом он предположил, что президент США Трамп уже не будет напрямую оказывать Украине помощь, но, вероятно, в перспективе сблизится с Европой. При этом, считает Свитан, пока Белый дом определяется со своими приоритетами, ВСУ могут выполнить несколько удачных военных операций. В частности, на контратаках восстановить ранее утраченные позиции и взять под контроль некоторые российские территории. По мнению эксперта, это может быть Брянщина.

"Я просто не исключаю этой возможности... Можно выровнять позиции под Покровском, Часовым Яром... То есть положительная динамика в ближайшее время будет на фронте. Какой это конец? Я сказал бы, что это - начало летней кампании 2025 года", - сказал Свитан.

Чего ждать на фронте

Как писал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что армия РФ, несмотря на потери, будет пытаться захватить Луганскую и Донецкую области, потому что это ключевые направления для российского лидера Владимира Путина. В то же время следует ожидать обострения на Запорожском и Приднепровском направлениях, где враг накапливает силы.

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