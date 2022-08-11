По словам депутата Изюмского горсовета, российские оккупанты от военных неудач на Изюмском направлении всю свою злость вымещают на мирных жителях временно оккупированного города.

Около 10 тысяч жителей оккупированного Изюма Харьковской области хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник в эфире информационного телемарафона 10 августа.

"По нашим данным около 10 тыс. гражданских граждан ожидают эвакуацию, потому что зимний сезон уже приближается, а ситуация с теплоснабжением катастрофическая", - сказал Стрельник.

Он добавил, что сейчас выехать из оккупированного Изюма на подконтрольную украинской власти территорию очень сложно, но возможно, благодаря совместным усилиям волонтеров, украинских органов государственной власти и представителей международных организаций.

"О подробностях таких эвакуаций говорить не могу из соображений безопасности, потому что этим путем хотят воспользоваться еще тысячи людей, а удается, к сожалению, это сделать пока единицам. Люди уезжают, это в первую очередь дети до 14 лет, женщины, люди старше 61 года", - пояснил Стрельник.

Депутат Изюмского горсовета отметил, что российские оккупанты от военных неудач на Изюмском направлении всю свою злость вымещают на мирных жителях временно оккупированного города.

"В Изюме тяжелая ситуация, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и провокации, обстреливать частные дома в городе и пытаются обвинить в этом ВСУ. Хотя все видят видео и фото с мест, где происходят такие обстрелы, видят траекторию полетов этих снарядов и понимают, что это сознательная провокация российских оккупантов против мирного местного населения с целью дискредитировать правительство Украины и ВСУ", - подчеркнул Стрельник.

Он отметил, что сейчас украинская армия наносит контрудары врагу и освобождает некоторые населенные пункты в Изюмском районе "От отчаяния оккупанты всю свою злость пытаются выплеснуть на местное население. Люди видят провокации и терроризм со стороны российских оккупантов, видят все, что происходит на самом деле и ждут освобождения города Вооруженными силами Украины", - акцентировал Стрельник.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в оккупированном городе остается сложной, но сейчас люди работают на собственных огородах и таким образом пытаются запастись провизией. Однако жителям критически не хватает лекарств, потому что оккупанты разрушили все медицинские учреждения и разграбили все аптеки . "Из - за недостатка лекарств даже из-за банальных болезней люди очень страдают и иногда, когда не могут вовремя получить медицинскую помощь, к сожалению, бывают фатальные последствия", - подчеркнул депутат Изюмского горсовета.

Как сообщал УНИАН. 4 августа начальник Изюмской РОА Степан Масельский сообщил, что сейчас есть два способа выехать из оккупированного Изюмского района Харьковской области. Первый - через Россию, страны Балтии, Польшу и вернуться в Украину. И есть один коридор, который раз в неделю работает. Через него могут выйти дети до 14 лет, женщины и мужчины старше 60 лет. Также он отметил, что город Изюм на сегодняшний день без газа и об отопительном сезоне там речь не идет.

5 августа председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов сообщил, что на Изюмском направлении украинские военные освободили два населенных пункта и заняли выгодные позиции, которые еще позволяют продвигаться вперед. По его данным, оккупантов отбросили из Дмитровки и Дибровного, кроме того, украинские бойцы уничтожили большое количество пехоты и бронированной техники врага, а также заняли и укрепили выгодные позиции, которые позволяют продвигаться дальше вперед.

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