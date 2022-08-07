Уже более четырех месяцев оккупанты отказывают в предоставлении каких-либо гуманитарных коридоров для доставки пищевых продуктов, воды и лекарств.

Российские оккупанты заблокировали в Изюме Харьковской области местных жителей, чтобы как живым щитом прикрываться ими от Вооруженных сил Украины.

Об этом начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Хуже всего то, что они держат в заложниках местных жителей, гражданских изюмчан, которые хотели бы эвакуироваться из города, понимая, что приближающийся отопительный сезон будет очень кризисным. К сожалению, основная масса населения остается в заблокированном городе, и российские оккупанты держат наших земляков в плену. Они пользуются ими, можно сказать, как живым щитом от Вооруженных сил Украины", - акцентировал Стрельник.

Он отметил, что в целом в Изюме очень тяжелая гуманитарная ситуация, но особенно остро стоит вопрос с лекарствами, потому что все учреждения здравоохранения в оккупированном городе разрушены.

"Уже более четырех месяцев оккупанты отказывают правительству Украины, международным организациям и волонтерам в предоставлении любых гуманитарных коридоров для доставки самого необходимого - еды, воды и лекарств. Сейчас, благодаря теплой погоде и собственным огородам, люди могут накапливать какую-то провизию, а вот с лекарствами совсем плохо. Там остались некоторые медработники, которые пытаются оказывать помощь жителям, но даже элементарные болезни невозможно вылечить, потому что нет ни антибиотиков, ни инсулина, ни много другого необходимого", - отметил Стрельник.

Начальник управления Изюмского горсовета также отметил, что российские оккупанты с началом военной агрессии уничтожили в городе всю систему централизованного теплоснабжения.

"Сейчас оккупационные власти вместе с их местными прихвостнями и коллаборантами пытаются делать вид, что они будут восстанавливать какие-то коммуникации. Но это невозможно сделать, потому что полностью разрушена вся система", - подчеркнул Стрельник.

Он добавил, что благодаря объединенными усилиями представителей украинской власти, областного руководства и волонтеров некоторых людей все же удается эвакуировать из осажденного города.

"В первую очередь детей до 14 лет, женщин, стариков от 60 лет, и иногда очень тяжело, но удается эвакуировать больных", - сказал Стрельник.

Как сообщал УНИАН. 4 августа начальник Изюмской РОА Степан Масельский сообщил, что сейчас есть два способа выехать из оккупированного Изюмского района Харьковской области. Первый - через Россию, страны Балтии, Польшу и вернуться в Украину. И есть один коридор, который раз в неделю работает. Через него могут выйти дети до 14 лет, женщины и мужчины старше 60 лет.

5 августа председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Изюмском направлении украинские военные освободили два населенных пункта и заняли выгодные позиции, которые еще позволяют продвигаться вперед.

По его данным, оккупантов отбросили из Дмитровки и Дибровного, кроме того, украинские бойцы уничтожили большое количество пехоты и бронированной техники врага.

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