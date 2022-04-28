Украинский бизнес на оккупированных территориях принуждают работать по российским правилам.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, РФ активизирует мероприятия, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях Востока и Юга страны.
На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание с участием руководителей "Л/ДНР", на котором обсуждались вопросы создания и дальнейшей деятельности российских "военно-гражданских администраций".
Особое внимание уделено срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ.
Это по мнению захватчиков позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях, а в дальнейшем и полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.
Сейчас попытки оккупантов "перезапустить" местный бизнес натыкаются на сопротивление значительной части местного населения, а также на препоны со стороны традиционной российской коррупции. Так, в пгт Шевченково Харьковской области оккупанты дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории был вывешен российский триколор.
Однако возмущенные местные жители сломали флагшток, после чего оккупанты обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".
Кроме того, в Боровой Харьковской области оккупанты заставляют руководителей сельхозпредприятий выводить людей и технику в поле и начинать весенне-полевые работы.
При этом, большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами.
Отмечается, что сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов.
К тому же аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров подорвались на снарядах и минах во время попыток проводить полевые работы. Тем аграриям, которые отказываются работать, угрожают "национализацией" земли.
В то же время, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.
Условие безопасной работы: отсутствие украинских товаров. Взамен предоставляются контакты поставщиков из Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".
Ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты похитили с предприятия более 60 тонн пшеницы.