Сейчас попытки оккупантов "перезапустить" местный бизнес натыкаются на сопротивление значительной части местного населения.

Украинский бизнес на оккупированных территориях принуждают работать по российским правилам.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, РФ активизирует мероприятия, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях Востока и Юга страны.

На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание с участием руководителей "Л/ДНР", на котором обсуждались вопросы создания и дальнейшей деятельности российских "военно-гражданских администраций".

Особое внимание уделено срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ.

Это по мнению захватчиков позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях, а в дальнейшем и полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.

Сейчас попытки оккупантов "перезапустить" местный бизнес натыкаются на сопротивление значительной части местного населения, а также на препоны со стороны традиционной российской коррупции. Так, в пгт Шевченково Харьковской области оккупанты дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории был вывешен российский триколор.

Однако возмущенные местные жители сломали флагшток, после чего оккупанты обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".

Кроме того, в Боровой Харьковской области оккупанты заставляют руководителей сельхозпредприятий выводить людей и технику в поле и начинать весенне-полевые работы.

При этом, большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами.

Отмечается, что сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов.

К тому же аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров подорвались на снарядах и минах во время попыток проводить полевые работы. Тем аграриям, которые отказываются работать, угрожают "национализацией" земли.

В то же время, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.

Условие безопасной работы: отсутствие украинских товаров. Взамен предоставляются контакты поставщиков из Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты похитили с предприятия более 60 тонн пшеницы.