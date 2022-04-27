В случае отказа людей пытают и в итоге они приступать к работе.

В Мариуполе оккупанты силой и шантажом принуждают граждан к сотрудничеству.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Поступают многочисленные сообщения об активном поиске рабочих спасательных и коммунальных служб и учреждений образования, которые поселились в окрестных селах или находятся в средние города. Поведение оккупантов изменилась и если еще на прошлой неделе они пытались "подкупить" или ласково уговорить к сотрудничеству, то сейчас уже не скрываясь оккупанты прибегли к физическому принуждению и шантажу", - говорится в сообщении.

В случае отказа людей пытают и в итоге они вынуждены вставать к работе.

"Так что, по возможности передавайте близким, кто до сих пор не эвакуировался – работа в гуманитарных и еще больше из–за принуждения - не коллаборация и не преступление. Пусть берегут себя и не подвергают опасности", - сообщил Андрющенко.

"Также фиксируем массовые обзвоны мариупольцев, особенно работавших в госслужбах на время Революции Достоинства. Звонки поступают от бывших руководителей полиции, налоговой, прокуратуры и других служб, что последние годы скрывались в Крыму. Предлагают встретиться и "поговорить о будущем". Это очередной раз подтверждает о кризисе кадров, которые хотят сотрудничать с оккупантами. Советуем о каждом таком контакте сразу сообщать СБУ для контрмер", - добавил он.

Напомним, названо один из возможных сценариев деблокады Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: