Под минометный обстрел со стороны России попали две громады Сумской области.

Россияне в течение субботы, 2 июля, трижды обстреляли Шосткинский район Сумской области.

По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, под минометный обстрел россиян попали две громады.

В частности, по Шалыгинской общине враг стрелял дважды, утром и вечером: после 08:00 было зафиксировано 12 прилетов, а около 21:00 - еще 14 прилетов.

Также 5 прилетов из миномета после 14:00 зафиксировано по Эсманской общине.

Как сообщал УНИАН, в течение 1 июля россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов различного калибра по территории Сумщины. Обломком российского снаряда была ранена женщина, которая работала на огороде, когда начался обстрел.

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