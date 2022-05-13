В захваченных населенных пунктах маркером присутствия рашистов является дерьмо и памятники Ленину, говорит Потураев.

Русские оккупанты в Украине сжигают книги на украинском языке.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на брифинге.

Он отметил, что российские оккупанты, когда приходили в села и города Украины, то "после того, как они заканчивали убивать, грабить и насиловать, они шли в библиотеки, похищали и сжигали все книги на украинском языке".

По его словам, о таких случаях есть много свидетельств. Депутат добавил, что именно так делали нацисты. Потураев отметил, что подобная ситуация и с памятниками.

"Когда они приходят, то ставят маркер. Кого они ставят в первую очередь? Ленина. Я не знаю, откуда они их берут - мы же избавилась от них. Думаю, что из России везут. В Россию стиральные машины тянут, а из России - Лениных", - отметил он.

Он напомнил, что маркер их поведения, когда где-то на стене памятника архитектуры и культуры пишут: "Здесь был Вася", а потом добавляют слово из трех букв.

"Это именно такой процесс. Это как в Буче, кстати, абсолютно большевистская практика, описана во многих мемуарах времен большевистского переворота ... когда они просто оставляют свои экскременты на всех углах, и на столе и в ящиках, и в шкафах", - добавил Потураев.

При этом отметил, что его знакомые военные, которые освобождали от оккупантов города, рассказывали, что рашисти "гадили, а потом, вступали в это дерьмо в руку, писали: "Вот вам хохлы". "Это то же самое, что памятник Ленину - это такая куча дерьма, но каменная. Они таким образом пытаются маркировать нашу территорию", - сказал Потураев.

Ранее сообщалось, что в Скадовске подростки разгневали оккупанта ответом на вопрос о Бандере.

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