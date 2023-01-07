Зарегистрировано 13 сообщений о разрушенных домах в населенных пунктах Пологовского и Васильевского района области.

Российские оккупанты за сутки нанесли около 220 попаданий вражеских снарядов по Гуляйполю в Запорожской области.

Они били из танков, минометов, а также применяли реактивные системы залпового огня, сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

"Зафиксировано более двухсот попаданий. Больше всего пострадали жители районного центра. Повреждены как жилой фонд, так и местная гражданская инфраструктура", - сказано в сообщении.

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В полиции отмечают, что зарегистрировано 13 сообщений о разрушенных домах в населенных пунктах Пологовского и Васильевского района, также повреждены складские помещения и магазины. Информации о раненых не поступало.

"Также неспокойной остается ситуация на Васильевщине. В Степногорске "градами" повреждены склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в рамках ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. По каждому факту вооруженной агрессии открыты уголовные производства.

Полиция Запорожской области призывает граждан продолжить эвакуацию в более спокойные города или регионы. При этом отмечают, что за минувшие сутки железнодорожным транспортом из Запорожья в города Львов, Чоп и Ковель эвакуированы 1081 человек, из них - 127 детей.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины уничтожили еще почти 500 российских оккупантов. Общие боевые потери противника ориентировочно составили около 110 тыс. 740 человек.

7 января стало известно, что в Запорожской области Силы специальных операций вместе с артиллеристами ВСУ успешно провели операцию по "демилитаризации" русских оккупантов.

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