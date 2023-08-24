Отмечается, что импровизированная "больница" находится на территории санатория.

Российские оккупанты используют один из санаториев в Запорожской области вместо полевого госпиталя. Там лечатся около десятки россиян.

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинских военных, в Мелитополе захватчики обустроили на территорию санатория под полевой госпиталь, где уже находятся около 100 раненых оккупантов.

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Ситуация на фронте по состоянию на 23 августа 2023 - главные новости

К вечеру 23 августа стало известно, что украинские артиллеристы и ракетчики в течение суток поразили два вражеских пункта управления, два артиллерийских средства на огневых позициях, а также один район сосредоточения, вооружения, живой силы и военной техники противника.

Общие боевые потери живой силы российской оккупацинной армии по состоянию на 23 августа 2023 года составили около 258 820 человек и более 33 тысяч единиц техники и вооружения.

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