Эксперты отметили, что на второстепенных рубежах захватчиков нет боевых единиц.

Контрнаступление украинской армии в районе Работино служит началом операции на второй линии обороны российских оккупантов. Предположительно, следующая российская линия обороны может быть относительно слабее, чем первая.

Аналитики Института изучения войны пишут, что не заметили усиление российских подразделений в этом районе новыми соединениями или частями, за исключением боковой переброски групп 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-Юг" в августе. Части 503-й мотострелковой дивизии. Полк (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), ранее действовавший в районе Нестерянки, что в 12 км к северо-западу от Роботино, прибыл в окрестности населенного пункта, вероятно, для усиления слабеющей российской обороны. Силы, дислоцированные на более обширном западном оперативном направлении Запорожской области, оборонялись от украинского контрнаступления с момента начала украинской освободительной операции без ротации.

Соединения, которые эксперты наблюдали до контрнаступления ВСУ, с тех пор участвовали в оборонительных операциях на западе Запорожской области или в приграничной зоне Донецко-Запорожской области. С тех пор в ISW заметили дополнительные российские элементы, которые, вероятно, уже были там. Однако в этом районе они начали обороняться от украинских контрнаступательных операций, и не исключено, что некоторые еще незамеченные и не задействованные элементы могут занять позиции на второстепенных линиях обороны

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Отсутствие наблюдаемых российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны на западе Запорожской области может свидетельствовать о том, что эти позиции могут занять элементы частей и соединений, уже участвовавших в боевых действиях.

Российские тактические отчеты о контратаках в районе Работино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа занимают позиции за первой линией обороны и, возможно, за второй. Они, судя по всему, несут ответственность за контратаки против значительного наступления украинской армии в этом районе и поэтому, вероятно, деградировали.

Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные горизонтальные переброски в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена.

ВСУ прорвались в Работино - что известно

21 августа заместитель глава Минобороны Анна Маляр сообщила об успехах украинских защитников юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о новых успехах украинской армии в районе Работино. Позже воины 47-й ОМБР заявили, что прорвались в село и сообщили первые детали эвакуации.

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