В частности, противник продолжает инженерное оборудование местности.

Россияне возводят противотанковые заграждения в приграничных районах Белгородской области Российской Федерации.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В приграничных районах Белгородской области, противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения", - говорится в сводке.

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"Хлопки" и тревоги: новости из Белгорода

Оккупанты используют территорию Белгородской области для обстрелов Харькова и области. Однако в регионе также нередко происходит странные взрывы, пожары и раздаются сигналы воздушной тревоги.

Летом оккупанты заявили, что под Белгородом упали ракеты, которые они же и выпустили по Украине. В октябре российская ракета попала в жилой дом в Белгороде, а несколько дней назад стало известно, что лишь одна из 11 российских ракет долетела до территории Украины.

Россияне напуганы взрывами, а местные власти обвиняет Вооруженные Силы Украины в обстрелах и сообщает о "хлопках".

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