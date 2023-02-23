Только одна долетела до территории Украины.

Российские оккупанты 20 февраля выпустили по Харьковщине 11 зенитных управляемых ракет, но из них только одна долетела до территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. "Карма не оставляет догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь нанести повторный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харьков и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракет осуществила подрыв в воздушном пространстве Российской Федерации, остатки упали на территорию Белгородской области", - сказал Громов.

"Вероятно, от неисправности вооружения, которому так называемых "аналогов нет", или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира, все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории, и, как на зло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры", - сказал Громов и добавил, что в результате этих "неприятных случаев" распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это - жить без электричества и отопления".

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"Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Воронежской и Курской областях", - сказал Громов.

Обстрел Харьковской области 20 февраля

Напомним, что начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в ту ночь сообщал об обстреле Купянска ракетами С-300. Впоследствии он рассказал о неудачных для российских захватчиков пусках ракет.

"Обновление: все ракеты остались "дома" у врага. Там лучше, все "по-домашнему", - написал он.

Это уже не первый раз ракеты не долетают до Украины. В октябре в Белгороде ракета, которую выпустили по Харькову, попала в жилой дом.

31 декабря, во время массированного обстрела территории Украины, одна из российских ракет упала на территории Волгоградской области.

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