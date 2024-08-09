Россия применяет в Часовом Яру тактику малых пехотных групп.

Усиления российских атак в районе Часового Яра не наблюдается, сообщил в эфире телемарафона командир 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек".

"Больше пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В целом действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем. Постоянные обстрелы, пытаются бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто начали применять ночные FPV-дроны. Сильно помогает РЭБ при передвижении личного состава, на технике - с этим боремся таким образом", - сказал "Ацтек".

Командир также объяснил, почему, по его мнению, Россия начала применять меньшее количество военной техники в районе Часового Яра.

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"Стало меньше техники. В конце весны - начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно поразбивали. У них обеспечение на нашем направлении немного меньше из-за того, что активные действия они ведут на Покровском направлении. Поэтому применение на переднем краю очень мало. Подвоз по Бахмуту, окрестностям личного состава осуществляют, а штурмовые действия - нет", - добавил "Ацтек".

Российско-украинская война: важные новости

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери российским оккупантам. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 захватчиков, а также уничтожено десятки единиц вражеской техники.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 августа дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появились видео горящего объекта, слышны звуки взрывов.

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