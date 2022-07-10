Это уже второй памятник Слипаку, уничтоженный российскими оккупантами.

Российские оккупанты и коллаборанты в Мариуполе уничтожили памятник Василию Слипаку, Герою Украины.

Об этом сообщил советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

"Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры. Все, на что оно способно - это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать кобзона. Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко объединяется в одном слове - Россия", - говорится в сообщении.

Это уже второй памятник Слипаку, уничтоженный российскими оккупантами. Первый рашистские вандалы снесли вблизи н. п. Луганского Донецкой области.

Напомним, в Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию тел из захоронений во дворах многоэтажек. Жителей домов заставляют рассказывать, что погибшие якобы были убиты украинской армией. Следователи или поосто военные после эксгумации допрашивают жителей домов относительно подробностей гибели похороненных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: