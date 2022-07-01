Кроме того, враг продолжает вести воздушную разведку в регионе.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. На этот раз удары совершили два вертолета Ка-52.

Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чепель, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалеевка, Русская Лозовая и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку", - сообщает Генштаб.

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях - без особых изменений.

Под вражеский обстрел сегодня попадали Сумская и Черниговская области. Враг из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Старикове и Атинское на Сумщине.

Как сообщал УНИАН, украинские военные отбили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Оккупанты отошли.

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