Аэроразведчики удачно "поймали момент".

Владимир Шаповал из подразделения "Дикі бджоли" батальона "Дике поле" рассказал, как аэроразведчикам удалось обнаружить на навест HIMARS на скопление оккупантов под Кременной на Луганщине. Этот удар российские оккупанты называли самым смертоносным.

"Наша плановая работа – облет территорий, выявление целей и в дальнейшем принятие решения по поражению – была выполнена. На самом деле это единичные случаи (когда враг не прячет свою технику – УНИАН). Они довольно кропотливо относятся к тому, чтобы спрятать технику, замаскировать технику. Это просто поймали момент, когда был заезд определенного скопления, заезд техники. Они просто не успели еще сделать это (закамуфлировать свою технику – УНИАН). ... На этом промежутке времени и на дальности дрон-камикадзе туда не мог достать, а HIMARS достали", – рассказал Шаповал.

Он отметил, что подтвердить заявления россиян о бешеных потерях после этого удара не может.

"Если брать по грузовикам – стояло восемь грузовиков, которые перевозят личный состав, в среднем 20 человек на грузовик... Ну примерно рота была там, не больше. Даже по количеству поражения мы не можем до конца знать, потому что на самом деле расстояние было большое. Мы не могли наблюдать более подробно. Когда уже на следующий день полетели посмотрели, там уже все было собрано", – добавил он.

Удар по оккупантам под Кременной - что сообщалось

14 июня вражеские пропагандисты заявили, что якобы по скоплению подразделения 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии под Кременной прилетели ракеты HIMARS, что повлекло массовую гибель оккупантов.

В частности, сообщалось о якобы ликвидации генерал-майора Сухраба Ахмедова, который ранее руководил группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

16 июня появилось эпическое видео удара HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

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