С оккупированного Северодонецка выехали российские "гастролеры", которые проводили "пиарный" ремонт.

На оккупированной части Луганской области задерживают и сажают "на подвал" людей, которые пытаются позвонить родным в Украину.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

По его словам, в частности, в Северодонецке связи практически нет, коллаборанты продолжают выявлять места, где люди пытаются найти связь и позвонить родным.

Он отметил, что ранее российские оккупанты пытались штрафовать так называемых "нарушителей", но у людей денег нет, поэтому эта практика не сработала.

"Поэтому оккупанты при попытке позвонить начали задерживать местное население. По словам очевидцев, мужчин отправляют на подвал на 30 суток, женщин - на 15. Такова сейчас цена звонка у "русского мира", - отмечает Лысогор.

Он также сообщил, что из оккупированного Северодонецка выехали ремонтники-гастролеры. "В оккупированном Северодонецке остановлены показательные ремонты, которые выполняли гастролеры из РФ. Почти все бригады из разрушенного россиянами города переехали в Донецкую область. Остались только местные рабочие, которые вынуждены работать практически бесплатно", - сообщил глава Луганской ОВА.

Оккупанты получили новый преступный приказ от руководства

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире одного из телеканалов сообщил, что командиры российских оккупационных войск в Луганской области получили приказ, чтобы в случае отступления все уничтожать. Это касается тех вражеских подразделений, которые сейчас возле Сватово, Кременной, Рубежного и Счастья. Речь идет об уничтожении, в частности, очистных сооружений, подстанций, гидростанций, плотины и другой гражданской инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: