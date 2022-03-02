Оккупанты создали фейковую страницу ВР / фото УНИАН, Денис Прядко
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что российские оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады.
"Информационное войско!!! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы на фейк", - говорится в заявлении ведомства.
Вот адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников предупредил украинцев о фейках и о том, что оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.