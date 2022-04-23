В случае несоблюдения правил светомаскировки жильцов Черниговщины принудительно будут отключать от электроснабжения.
Как отметил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов.
"Яркий свет в темный период суток в многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - сказал Чаус.
Он напомнил, что пользоваться в темное время суток жителям области можно лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и лишь при условии полного затемнения окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами.
Оперативное командование "Север" и Черниговская областная военная государственная администрация требуют безусловного соблюдения светомаскировки. Нарушителей будут наказывать.
"В случае нарушения этого правила многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - заявил глава ОВА.