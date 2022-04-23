От жителей региона требуют безусловного соблюдения светомаскировки.

В случае несоблюдения правил светомаскировки жильцов Черниговщины принудительно будут отключать от электроснабжения.

Как отметил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов.

"Яркий свет в темный период суток в многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - сказал Чаус.

Он напомнил, что пользоваться в темное время суток жителям области можно лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и лишь при условии полного затемнения окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами.

Оперативное командование "Север" и Черниговская областная военная государственная администрация требуют безусловного соблюдения светомаскировки. Нарушителей будут наказывать.

"В случае нарушения этого правила многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - заявил глава ОВА.

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