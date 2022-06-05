По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

В Бахмуте (Донецкая область) вражеским огнем уничтожено сельскохозяйственное предприятие.

Как отметили в ГСЧС, повреждены два ангара (в частности, сгорела кровля ангара на площади около 200 квадратных метров), сельскохозяйственная техника.

"И снова обстрел. На этот раз пострадал город Бахмут. В результате вражеского обстрела подверглась разрушению территория сельскохозяйственного предприятия. В 14 часов 15 минут в Главное управление поступило сообщение о попадании взрывобезопасных предметов на территорию предприятия, произошло возгорание. На место происшествия были направлены дежурные отделения бахмутских спасателей", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что генералу Александру Дворникову, который командует российскими войсками в Украине, дали указание по захвату города Северодонецк. Он должен справиться с этой задачей до 10 июня или хотя бы установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск к указанному сроку.

В субботу российские оккупанты нанесли ракетные удары по Бахмуту, Краматорску, Константиновке и Лисичанску.

Также на Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 неподалеку Берестового и Клинового.

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