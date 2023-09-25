Подробной информации о последствиях пока нет.

Вечером российские захватнические войска ударили по Херсонской области управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, информация о последствиях российского удара требует уточнения.

"Около часа назад армия РФ нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами и два - по Антоновке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он.

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Обстрелы Херсона и области: последние новости

Как известно, российские захватнические войска систематически терроризируют украинцев обстрелами. Только за минувшие сутки Херсонскую городскую территориальную общину обстреляли 21 раз, использовав 84 снаряда.

Поражения были зафиксированы в Херсоне, Садовом, Надднепрянском, Антоновке, Приднепровском и Инженерном. Погибла женщина, еще один человек получил ранения.

Уже днем под обстрелом оказался Корабельный район Херсона, впоследствии оккупанты сбросили на город бомбы. Сообщалось о шести пострадавших в результате российских обстрелов, люди получили ранения различной степени тяжести.

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