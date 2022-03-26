Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства.

Оккупанты сегодня обстреляли Боярку на Киевщине в результате чего, по предварительной информации, ранены 4 человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале. "26 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по г. Боярка. В результате применения оружия по предварительной информации ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Оккупантами повреждена инфраструктура города - многоэтажный и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

По факту обстрела оккупационными войсками Боярки Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства (ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны").

Отмечено, что такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области населенные пункты продолжают трепетать от ударов вражеской артиллерии, в результате последних разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок.

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