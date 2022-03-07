Информации о пострадавших нет.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, находящимся рядом, информация уточняется", - сообщил он.

Известно, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Сейчас информации о пострадавших нет.

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