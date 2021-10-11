За день боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Боевики подстрелили на Донбассе украинского военного.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11 октября.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное. Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, - сообщают военные.

Всего за день со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Читайте также"Пытки и голод": омбудсмен описала ужасы в колониях на оккупированном ДонбассеПозиции украинских воинов возле Южного боевики обстреливали трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорят украинские военные.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики на оккупированной территории Луганской области ввели новые правила пропуска через контрольный пункт въезда и выезда возле Станицы Луганской. Решение якобы приняли для защиты пенсионеров от коронавируса.

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Автор: Катерина Комолова