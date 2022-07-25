Иван Ступак считает, что это может произойти уже в ближайшее время.

Методичные удары украинских бойцов по Антоновскому мосту может побудить оккупантов к бегству. Россияне в ближайшее время могут совершить очередной "жест доброй воли".

Об этом рассказал эксперт по реформированию правоохранительных органов, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире Апостроф TV

"В первую очередь, действительно, я вижу Херсон, поскольку наши военные активно превращают этот Антоновский мост в... Знаете, как дыроколом лист бумаги прокалывают. И все эти проколы очень аккуратные, симметричные, один за другим идут. Наступит такое время, когда этим мостом можно будет пользоваться только велосипедом или для пешего перехода", - отметил Ступак.

При этом он указал, что починить мост захватчики не смогут.

"Да, они сейчас его активно бетонируют, заливают бетоном, пытаясь его восстановить. Но, насколько мы знаем, период высыхания бетона – более 20 суток. Мы за это время можем еще больше дыр наделать, и россияне просто не успеют его отремонтировать", - указал эксперт,

По его словам, Херсон будет первым крупным городом в ближайшее время, который россияне оставят по "жесту доброй воли".

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.