Наблюдатели также заявили об усиленных штурмах с успехом возле Новогродовки.

Российские оккупанты продвинулся вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.

Кроме того, наблюдатели заявили, что россияне проводят активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки

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"Новогродовка-Лысовка: Враг смог продвинуться на юго-запад и засел в ветке, мы ее закрываем кассетками, дали команду выжечь там все, мы когда отходили там все горело", - рассказал один из бойцов под псевдо "Мучной".

Война в Украине - новости из "горячего" Донбасса

Как сообщал УНИАН, 9 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск. По его словам, Курская операция помогла в защите Покровска, которая лишила противника возможности перебрасывать на усиление с других направлений.

По словам генерала, за последние шесть дней противник возле Покровска не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает.

Ранее главнокомандующий ВСУ говорил о том, что российское наступление на Покровск остановлено.

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