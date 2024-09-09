Заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБР отметил, что продвижение врага удалось остановить, хотя противник продолжает круглосуточные штурмы.

Ситуация на Покровском направлении остается довольно сложной, но продвижение врага удалось остановить. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

По его словам, несмотря на ежесуточные потери в личном составе в четыре-пять раз выше, чем это было в горячую фазу на Бахмутском направлении, противник продолжает штурмовать исключительно "голой" пехотой. При этом у российских подразделений заметна слабость по техническому обеспечению.

"Ситуация достаточно сложная, в первую очередь из-за того, что противник постоянно применяет новые подразделения пехоты и на самом деле штурмы происходят очень много раз в день. Поэтому все наши подразделения, которые находятся на этом направлении, работают нон-стоп 24/7 в очень серьезном напряжении сил",- акцентировал Тарасенко. Видео дня

Он отметил, что линия соприкосновения на Покровском направлении не стационарная, а очень мобильная.

"Не могу сказать за всю линию фронта, но скажу за полосу ответственности батальона. На самом деле трудно сказать, что здесь есть какая-то полноценная линия фронта, как это представляются себе гражданские люди. Здесь нет двухэтажных траншей и оборона очень мобильная. Но пока действительно удалось остановить продвижение противника", - добавил Тарасенко.

По словам военного, несмотря на ежесуточные огромные потери личного состава, истощения сил у российских подразделений не наблюдается.

"Противник несет колоссальные потери. Если говорить за наш батальон, то по сравнению с Бахмутским направлением, батальон уничтожает в четыре-пять раз больше личного состава за сутки, чем было там. Несмотря на это, постоянно видим волны вражеской пехоты, которые продвигаются на всех направлениях. Поэтому пока трудно сказать, что у противника заканчивается ресурс", - подчеркнул он.

Тарасенко добавил, что по сравнению с Бахмутским направлением у врага заметно более слабое техническое обеспечение.

"У него значительно меньше возможностей по РЭБу и существенно меньше дронов в воздухе. То есть, на самом деле противник здесь использует "голую" пехоту, без бронетехники и без нормального обеспечения РЭБом. По сравнению с нашими возможностями у противника здесь критически меньше по FPV-дронам и по обычным "мавикам", - отметил военный.

Ситуация на Покровском напряжении - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью CNN рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск. По его словам, Курская операция помогла в защите Покровска, которая лишила противника возможности перебрасывать на усиление с других направлений.

По словам генерала, за последние шесть дней противник возле Покровска не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает.

Ранее главнокомандующий ВСУ говорил о том, что российское наступление на Покровск остановлено.

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