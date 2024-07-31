Оккупанты продвинулись на Донбассе и юге, - DeepState

В частности, наблюдатели подтверждают движение россиян в Красногоровке.

Российские оккупанты продолжают медленно продвигаться на нескольких направлениях линии фронта.

Украинская мониторинговая группа DeepState, которая отслеживает актуальную ситуацию на поле боя, подтвердила продвижение захватчиков вблизи трех населенных пунктов.

В частности, по данным наблюдателей, враг продвинулся в Красногоровке и возле Урожайного Донецкой области. Кроме того, уточнено продвижение противника возле Роботино Запорожской области.

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Война в Украине - что происходит на фронте сейчас

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны считает, что россияне вряд ли смогут провести новое наступление этим летом, поскольку имеют ощутимые ограничения в оружии и живой силе.

По словам экспертов, периодические локальные механизированные штурмы РФ в Донецкой области демонстрируют степень текущего наступательного потенциала оккупантов. По их мнению, военное командование противника может представить россиянам ограниченные тактические успехи на востоке Украины как главную победу. При этом они пытаются заставить захватчиков продвинуться как можно дальше в Донецкой области, несмотря на потери в процессе.

Зато ГШ сообщил, что войско россиян за сутки уменьшилось на 1060 человек благодаря активной работе украинских защитников. Боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили: личного состава - около 578120 человек.

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