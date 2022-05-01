Потерпев неудачу на севере и на большей части юга, РФ начала новую фазу войны, однако уроков предыдущих поражений так и не усвоила, убеждены аналитики.

В начале полномасштабного вторжения у российских захватчиков, казалось бы, были все предпосылки для того, чтобы разгромить Вооруженные Силы Украины, захватить Киев и установить пророссийское правительство.

Впрочем, даже несмотря на нивелирующее количество войск и передовую военную технику (не говоря уже о ВВП, который в пять раз превышает украинский), российское нападение на Киев застопорилось за месяц, а вскоре и полностью провалилось, пишет Foreign Affairs.

Хотя выдающийся украинский героизм и чрезвычайно умелые и адаптивные приемы на поле боя является важной причиной неудачи России, ключевой проблемой стал сам ее план вторжения, который, без преувеличений, оказался отвратительным.

Успешные военные кампании, как правило, придерживаются нескольких основных принципов:

военные лидеры должны выбрать самую важную цель/задачу и направить достаточно военных сил для обеспечения ее достижения;

вместо того, чтобы пытаться сразу сделать все, расставить приоритеты и последовательности операций для максимального упрощения достижения этой цели;

в то же время, они должны убедиться, что разработанная кампания обеспечит достаточную боевую мощь для победы в ключевой битве.

Аналитики отмечают, что руководство РФ хорошо знал эти принципы, поскольку Советский Союз совершенствовал многие из них на протяжении десятилетий, а постсоветские российские военные унаследовали и развили эти доктрины для ведения крупномасштабной механизированной войны. Однако, каждый из них был нарушен в Украине, из-за чего российское вторжение оказалось радикальным и неприоритетным, а не последовательным и взвешенным.

Хотя на втором этапе войны Россия сосредоточена на меньшей территории, похоже, уроков предыдущих поражений российское военное руководство не усвоило. Ошибки кампании повторяются вновь.

Во-первых, Россия стремится достичь всех целей сразу, захватив в ближайшие несколько недель всю Донецкую и Луганскую области, а также остальную часть Мариуполя.

Во-вторых, Россия снова пытается продвигаться в нескольких разрозненных направлениях, которые не поддерживают друг друга.

И в конце концов, российские военные привлекли все имеющиеся силы, не удерживая значимого резерва.

На исход этой войны могут повлиять и другие факторы: от насколько быстро Украина получит западное вооружение до способности истощенных украинских защитников продолжать сопротивляться российскому наступлению. Впрочем, сам факт неспособности россиян спланировать военную кампанию является признаком того, что Украина имеет реальные шансы выиграть эту войну.

Как пишет британское издание The Guardian, переломный момент войны в Украине произойдет в мае. Журналисты отметили, что сейчас ВСУ не способны на контратаки и возвращение своих захваченных территорий, однако ситуация должна измениться когда в страну прибудет последняя волна западного оружия.

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