Оккупанты хотят переселить в Мариуполь 300 тысяч россиян.

Оккупанты разработали "план развития" временно оккупированного Мариуполя, который предусматривает увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источник в украинском подполье, который получил доступ к соответствующим документам оккупационной администрации

Отмечается, что запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Чтобы их стимулировать, в России начали реализацию программы льготных ипотек, а, кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ заробитчан и госслужащих из депрессивных регионов России.

Местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию РФ.

Видео дня

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Город находится в оккупации полтора года. За это время россияне снесли много культурных памятников и многоэтажек в городе.

Как сообщал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в последнее время в городе оккупанты усиливают контроль над местными, среди которых назревают бунты. Недовольство местных не удивляет, потому что у них фактически нет прав в российской оккупации и к ним относятся как к людям второго сорта.

Вас также могут заинтересовать новости: