Бойченко отметил, что у местных жителей фактически нет прав в российской оккупации и к ним относятся как к людям второго сорта.

Все больше мариупольцев возмущены бездействием оккупационных властей.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его данным, недовольство растет, уже появляются объявления о забастовках. "Тем временем, российские власти пытаются закрутить все гайки по передаче информации и даже проверять пользование интернетом", - говорится в его сообщении.

Бойченко отметил, что у местных жителей фактически нет прав в российской оккупации и к ним относятся как к людям второго сорта. "Есть задержки в зарплате, большие очереди за получением любой услуги, никто не реагирует на жалобы", - сообщил он.

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Мэр добавил, что в городе оккупанты вместо обещанного жилья для местных строят ипотечное жилье для россиян. "Недовольство людей растет. Этого боятся оккупанты. Они делают все, чтобы подавить любое сопротивление. Подтверждение тому - внесение изменений об оперативно-разыскной деятельности, где оккупанты могут проверять информацию и документы, которые передаются через Интернет. Они боятся мариупольцев и местных жителей в оккупации, потому что здесь им не рады и ждут Украину", - отметил мариупольский мэр.

Ситуация в Мариуполе

Город находится в оккупации почти полтора года. За это время россияне снесли много культурных памятников и многоэтажек в городе. Они пытаются стереть украинскую идентичность города. А среди местного населения ведут пропаганду о том, что Мариуполь это российский город.

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