Российские захватчики уже снесли 465 многоэтажных домов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, который россияне почти полностью уничтожили в первые недели вторжения. В этих домах насчитывалось более 30 тысяч квартир.
"Общее количество квартир в снесенных домах составило 33 480. В целом планируется раздать квартир мариупольцам в течение 2023-2024 года – 4894. А теперь считаем. То есть минус 28 586 квартир", – привел цифры советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.
По его словам, по среднему расчету, 57 172 человека останутся без жилья в период оккупации. При этом строительство бесплатных квартир на замену разрушенного в Мариуполе жилья россияне не планируют.
"Только ипотека и служебное жилье для нужд оккупационной власти. Привет, ждуны. Где жить будете? О мнимых 280 тысячах (которые) вернулись домой вообще промолчу...", – резюмировал Андрющенко.
Как живет оккупированный Мариуполь
Город, который до полномасштабной войны был домом для примерно 500 тысяч человек, находится в оккупации уже более года. Когда оккупанты штурмовали Мариуполь Донецкой области, они активно "поливали" его огнем. По словам президента Зеленского, россияне превратили в руины 90% города. Несмотря на это и присутствие в городе многочисленного количества оккупантов, в Мариуполе до сих пор остается сопротивление.
Кроме того, время от времени в города происходит "бавовна". Так, 13 августа в Мариуполе было уничтожена база российских оккупантов, где постоянно происходили тренировки врага. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, за этим объектом наблюдали уже давно, однако организовать "бавовну" там было сложно.