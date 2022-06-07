Отмечается, что технику перебрасывают из Иркутской области.

Россия перебрасывает в Украину системы залпового огня "Ураган" и 152-мм самоходные артиллерийские установки "Гиацинт".

Видео с колонной российской техники опубликовали в сети. Отмечается также, что технику перебрасывают из Иркутской области.

По данным Минобороны Украины, эта РСЗО "Ураган" предназначена для поражения живой силы, легко бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военной промышленности, инфраструктуры, дистанционной установки минных полей.

САУ "Гиацинт" предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Напомним, россияне нанесли удары по Харькову из "Смерчей", "Ураганов" и "Градов".

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