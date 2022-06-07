У РФ нет даже свободы мысли, отметил телеведущий.

В Российской Федерации элиты овладели "предельно гадкой" тактикой в отношении войны в Украине - этот вопрос для себя они замалчивают.

РФ является фашистским государством, где все всего боятся и нет не только свободы слова, но и свободы мысли, рассказал российский телеведущий Александр Невзоров в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

Собеседник отметил, что российские власти на любую свою гадость придумывают законы.

"...Понятно, что все боятся. Тема Украины становится запретной в так называемых элитах. Вся эта сволочь, все эти опарыши, которые копошатся в государственности России, которая гниет, и прекрасно себя чувствуют, они теперь считают дурным тоном об этом вспоминать. Они овладели предельно гадкой тактикой замалчивания для себя лично этого вопроса...", - отметил ведущий.

Напомним, Александр Невзоров резко выступил против широкомасштабной агрессии РФ против Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Телеведущий покинул территорию России, его объявили в розыск. Позже стало известно, что Невзоров захотел получить украинское гражданство.

Стоит отметить, что по мнению Невзорова в РФ после начала войны с украинским государством нет шансов сохраниться.

Вас также могут заинтересовать новости: