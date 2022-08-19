Российская техника направляется к ближайшим селам. Причины таких действий оккупантов неизвестны.

Российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Энергодар сегодня.

Отмечается, что российская техника направляется в ближайшие села. Причины таких действий оккупантов неизвестны.

"Техника направила по ближайшим селам. Зачем это - пока неизвестно. Возможно, это просто спектакль, который должен показать, что Россия демилитаризовала Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа российское военное командование угрожало остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

До этого в Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, Россия готовит на 19 августа провокацию на Запорожской АЭС.

Персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

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