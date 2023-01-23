Он должен был скрытно собирать секретную информацию о системе защиты региона.

В Сумах задержали агента ФСБ РФ, который получил от врага задачу устроиться в Управление оборонной работы Сумской областной военной администрации.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрытно собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

Отмечается, что сотрудники СБУ помешали этим намерениям – разоблачили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали возле здания местной ОВА.

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По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовала перед началом полномасштабного вторжения. Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения. После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его "услуги" криптовалютой. Во время обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация в Сумской области во время войны

РФ с начала полномасштабной войны постоянно обстреливает Сумскую область, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. Так, 19 января Дмитрий Живицкий сообщил, что противники из минометов обстреляли Краснопольскую громаду, взорвались восемь мин. Кроме того, враги с беспилотника сбросили взрывчатку на приграничные территории региона.

21 января украинские военные помешали российской диверсионно-разведывательной группе из шести человек прорваться на Сумщину.

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