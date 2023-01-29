Было зафиксировано 88 "прилетов".

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Враг совершил 13 обстрелов.

"В течение дня враг совершил 13 обстрелов 7 территориальных общин - Белопольской, Глуховской, Знобь-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской. Стреляли из минометов, артиллерии, а также осуществили авиационный (ракетный) удар. Было зафиксировано 88 "прилетов". К сожалению, есть разрушения. Как мы уже отмечали, после 13 часов по территории города Середина-Буда осуществлен авиационный (ракетный) обстрел - 1 прилет", - сообщили в Сумской областной военной администрации.

В ОВА проинформировали, что в результате обстрела повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

Видео дня

"Юнаковская община: по селу Юнаковка россияне били из САУ - 8 прилетов. От взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

Обстрелы Сумщины

23 января российские оккупанты обстреляли девять общин Сумской области, в результате есть жертвы и значительные разрушения. По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из "Градов". В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще три человека ранены.

21 января в результате обстрела приграничного села на Сумщине одна из мин попала в жилой дом. Ранения получил 17-летний парень.

Вас также могут заинтересовать новости: