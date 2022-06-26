Россияне убили двух жителей, а еще один получил ранение.

Российские оккупанты обстреляли территорию Чугуевской громады на Харьковщине. Они ударили по селу Клугино-Башкировка, после чего на месте "прилета" возник пожар. Бомбардировка привела к гибели жителей населенного пункта.

Соответствующей информацией поделился директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта в комментарии порталу "Суспильне". Больше информации об обстрелах раскрыла мэр Чугуева Галина Минаева.

В результате вражеских ударов погибли две женщины. Еще один мужчина получил ранение, его текущее состояние неизвестно. После ударов возник пожар, а больше информации с места событий не поступало. Минаева призвала жителей Чугуева и громады находиться в укрытиях или непосредственной близости к ним.

Напомним, в воскресенье, 26 июня, российские оккупанты обстреляли Харьков и область. Удары наносились по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому и Чугуевскому районах. Враг повредил жилые дома, а пожары задели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Из-за обстрелов погибла 79-летняя женщина, еще 7 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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