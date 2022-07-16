Cистема газоснабжения предприятия полностью разрушена.

Для запуска химического предприятия "Азот" в оккупированном Северодонецке понадобятся миллиардные инвестиции.

Об этом в эфире всеукраинского информационного телемарафона рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"У нас это предприятие долго стояло в условно мирные времена. Должны быть резервные входы и выходы для электроэнергии. Поэтому, даже если они пустят какую-то электрическую мощность на Северодонецк, этого не хватит для эффективного и безопасного использования данного предприятия. Кроме того, по информации владельцев предприятия, электростанция разрушена, очень много повреждений по другим цехам. Поэтому думаю, что без миллиардных инвестиций запустить это предприятие не получится", - сказал он.

Кроме того, по его словам, основной источник для предприятия - это газ, а система газоснабжения разрушена и на предприятии, и в Северодонецке.

Ситуация в Северодонецке:

25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией уехать из города можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

14 июля Гайдай заявил о том, что в Северодонецке россияне хотят устроить техногенную катастрофу.

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