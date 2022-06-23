Оккупанты вынуждены были отойти.

На Славянском направлении подразделения Вооруженных сил Украины отбили вражеский штурм вблизи населенных пунктов Долина и Богородичное.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отбили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти", – говорится в сообщении.

Потери России на войне в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с начала широкомасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 34 430 личного состава.

Также армия РФ потеряла:

танков ‒ 1 504,

боевых бронированных машин ‒ 3 632,

артиллерийских систем – 756,

РСЗО – 240,

средства ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 183.

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