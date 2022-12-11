Кроме кадыровцев в результате удачных атак ВСУ пострадали и оккупанты-осетины.

Украинские воины разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, среди ликвидированных оккупантов много осетин, возможно, и Сослан Фидаров - так называемый заслуженный артист Республики Северная Осетия.

На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с "гуманитарной миссией" по поддержке оккупационного контингента. Оккупанты пока не комментируют ликвидацию Фидарова.

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Ночные удары по Мелитополю - что известно

Поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о серии взрывов в городе. По предварительным подсчетам, в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

Кроме того, местные жители сообщают, что "скорые" ехали из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны.

По данным местных СМИ, украинские воины ударили по базе "Привал охотника" в Мелитополе. Там свое логово устроили кадыровцы. Среди "двухсотых" с большой вероятностью оказался "смотрящий" за регионом от Рамзана Кадырова Мурад Саидов.

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