На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает пытаться прорвать оборону украинских войск.

В течение суток российские оккупанты нанесли пять авиационных ударов и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook об оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных беспилотников по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении противник обстрелял районы 10 населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение возле четырех населенных пунктов Луганской области и пяти - на Харьковщине.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает осуществлять попытки прорыва обороны наших войск. Огневому воздействию из танков и артиллерии подверглись районы 26 населенных пунктов... Также оккупанты нанесли авиаудар возле Клещиевки", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты обороняются и обстреливают позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

"На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времевка Донецкой области и Темировка, Ольгевское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобковое и Плавни в Запорожской области", - сообщили в Генштабе и добавили, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на Херсонском направлении, в частности город Херсон.

Война в Украине: последние новости

Потери России в Украине превысили 94 тыс. человек личного состава. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 россиян. Они также уничтожили более 20 единиц различной техники, сообщили в Генштабе ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что война РФ против Украины затянулась. По его словам, Путин хочет вести войну на истощение.

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